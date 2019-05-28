Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в развитие двусторонних отношений

Президент РФ уверен, что заслуга политика в развитии стратегического взаимодействия между двумя странами огромна.

Российский лидер Владимир Путин нанёс визит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы выразить ему уважение и поблагодарить за вклад в развитие двусторонних отношений и создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

— Хотел бы вас поблагодарить прежде всего за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и Россией. Здесь огромная ваша заслуга, — обратился Путин к Назарбаеву.

Президент РФ подчеркнул, что разговор о необходимых шагах на пути интеграции ещё предстоит в рамках его визита в Нур-Султан, а его визит к бывшему лидеру Казахстана — исключительно из уважения к нему лично. Путин также выразил уверенность, что совместно с Назарбаевым в его новом качестве ещё многое будет сделано для укрепления как двусторонних отношений, так и многосторонних интеграционных структур.

В свою очередь первый президент Казахстана назвал "образцовыми" отношения двух стран. Он подчеркнул, что отношение Путина лично к нему и к Казахстану "имеет огромное значение и очень дорогого стоит".

Ранее сегодня Владимир Путин прилетел в Нур-Султан, где завтра ему предстоит принять участие в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета.