Шварценеггер позвал людей на борьбу с климатическим кризисом

Вместе с актёром внимание на проблемы с климатом обратил генеральный секретарь ООН.

Актёр Арнольд Шварценеггер и 16-летняя номинантка на Нобелевскую премию Грета Тунберг выступили на климатическом саммите Austrian World Summi в Вене.

— Арнольд [Шварценеггер], я и многие другие соберёмся вместе на площади Хельденплатц, чтобы вместе выступить на саммите Austrian World Summi, — говорится в сообщении.

Во время выступления Арнольд Шварценеггер призвал людей всего мира присоединяться к движению "зелёных" и борцов с климатическими изменениями. Также он заявил, что власти США, к которым он обращался, так и не ответили ему.

— Наше приглашение, направленное Белому дому, возможно, потерялось в пути, — сказал актёр.

Активистка поддержала Шварценеггера в том, что политики не придают теме защиты климата должного значения. Ещё девушка обратила внимание собравшихся на то, что большинство людей на планете даже не задумывается, что миру грозит климатическая катастрофа.

— Нам надо называть вещи своими именами: это чрезвычайная ситуация, — заявила Грета Тунберг.

Саммит в Вене был организован некоммерческой организацией Шварценеггера R20. Также на нём был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, экологи и представители бизнеса.

Ранее СМИ сообщали, что Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу перевести страну на возобновляемые источники энергии. А пару лет назад актёр переделал свой Gelandewagen в электрокар.