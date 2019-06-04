Жизнь до биткоина. Деньги, которые использовали преступники до криптовалюты

Биткоин — самый известный современный заменитель традиционных денег. Но далеко не первый и не единственный, даже если брать XXI век. Денежные суррогаты были почти всегда и почти во всех странах. Пускай и не в виде монет или купюр, а в виде каких-то предметов и услуг. Но часто они не высовывались из тени легальных денег, поэтому о них знают немногие. Именно благодаря нелегальности и незаметности денежные суррогаты часто использовались и используются в криминальных кругах. Ни для кого не секрет, что биткоин и его аналоги сегодня часто используются в Даркнете для приобретения оружия, наркотиков или оплаты особых услуг. Но какие денежные суррогаты были и есть у преступников, кроме биткоина? Лайф рассказывает о главных таких заменителях.

Средство для стирки Tide вместо доллара

Нет, это не шутка. Действительно, жидкое мыло Tide отметилось в истории в качестве денежного суррогата. В 2013 году в крупных городах нескольких штатов Америки (Миннесота, Нью-Йорк, Остин, Техас) прокатилась волна преступлений, в ходе которых из супермаркетов большими партиями регулярно выносились бутылки Tide. Отдельные точки теряли по 10−15 тыс. долларов в месяц. Полицейские были обескуражены. Зачем маргиналам столько жидкого мыла? Поймав и допросив нескольких воров, следователи вышли на целую россыпь точек по сбыту марихуаны и крэка. Первым делом полицейские подумали, что ядрёный состав Tide используется для варки нового вида наркотика. Но правда оказалась более неожиданной. Оказывается, средство для стирки использовалось в качестве уличной валюты. За 4-литровую бутылку у дилера можно было выручить 10-долларовую порцию марихуаны или крэка. Также бутыль можно было обменять на 5 бумажных долларов. Наркоторговцы же потом сбывали жидкое мыло и имели с этого навар. Ведь в магазинах средство стоило свыше 20 долларов.

Иномарки за особые услуги

В России в лихой период 90-х особенные услуги особенных людей нередко оплачивались автомобилями. Причём европейскими, которых в конце XX в. было не достать. А если уж и видел на улице Mercedes или BMW, его владелец наверняка представлялся бандитом или успешным бизнесменом. В первую очередь дорогостоящие автомобили, если верить бывшему представителю правоохранительных органов Максиму Греку, нередко доставались бандитам в уплату за криминальные услуги. Вместо денег они использовались потому, что были весьма ценными и доставались относительно просто и дёшево. Специальные люди ехали в Европу, находили там автолюбителя с истекающей страховкой и делали выгодное предложение. Так как продление страховки стоило дорого, туристы предлагали европейцу за скромный барыш инсценировать угон. Спустя пару дней, когда BMW или Mercedes уже пересекал границу России, житель Старого Света обращался в полицию, оформлял угон, а дальше шёл в страховую, где ему возмещали ущерб.

Деньги по СМС

В Кении и ряде других бедных стран Африки придётся постараться, чтобы найти магазин, в котором принимают банковскую карту. С бумажными деньгами тоже неудобно: из-за нестабильной политической обстановки там часто происходит девальвация. А людей с мешками купюр тут же грабят. Но это не значит, что в стране нет безналичного расчёта. Удивительно, но в Кении начали пользоваться электронными платежами ещё в 2007 году, задолго до проникновения в нашу жизнь NFC. Больше 10 лет назад даже в бедных регионах Африки 8 из 10 жителей имели мобильник. Поэтому местный оператор сотовой связи Safaricom предложил людям обмениваться деньгами с помощью баланса, закреплённого за абонентом. Буквально по СМС. Систему назвали M-Pes. Она быстро прижилась и впоследствии распространилась на другие страны со слабо развитой банковской инфраструктурой: Танзанию, Индию, Афганистан и не только. Огромной заслугой мобильного банкинга стало снижения преступности, так как стало меньше разбоев. Однако в ту же Кению перенаправилась огромная часть криминальных денег со всего мира, заработанных наркоторговцами. Уже в Африке, проходя через мобильный банкинг, они отмываются. Американским и европейским службам крайне сложно отследить все операции на столь отдалённом континенте.

Всем хавала

Помимо традиционных систем банковских переводов в мире существуют ещё и альтернативные. Одна из них называется "хавала" (доверие — арабск.) и была придумана в древней Персии купцами, которые боялись возить в дальние путешествия наличные деньги. Они оставляли свои деньги на базаре специальному человеку — хаваладару, называли город или страну, куда ехали за товаром, после чего получали от него кодовое слово или предмет. Хаваладар через гонцов сообщал своему партнёру в другом городе этот же код, по которому купцы получали там свои деньги. Сами деньги физически никуда не перемещались, потому что выплата происходила через схему взаимозачёта сумм между клиентами из разных городов. Эта схема до сих пор популярна во многих азиатских странах.

Между собой хаваладары рассчитываются драгоценностями, золотом или особыми услугами. Переводы денег через хавалу не предусматривают никаких договоров — полная анонимность. Принято считать, что основными клиентами хавалы являются иммигранты, которые по ряду причин не могут пользоваться традиционным банкингом. Либо не хотят платить комиссию, либо работают в стране без документов и т. д. Но также есть подтверждения того, что из-за анонимности альтернативным банкингом часто пользуются криминальные субъекты: для уклонения от налогов, отмывания денег или вовсе финансирования террористических организаций.

В Москве на крупных рынках оперативники регулярно раскрывают точки хавалы, замаскированные под обычные торговые павильоны.

Самый древний и надёжный суррогат

Ну и, разумеется, до появления криптовалюты особые услуги и товары на чёрном рынке покупались за золото. Причём как в древности, так и сегодня. Однако и здесь есть свои нюансы. Как отмечает Максим Грек, бывший представитель правоохранительных органов, условные киллеры предпочитают получать оплату золотом именно в виде слитков, а не украшений или драгоценностей. Дело в том, что такие вещи проще отслеживаются и замечаются третьими лицами. Крайне остроумное применение золоту нашли американские преступники: наркоторговцы, гангстеры, сутенёры и прочие. Представьте кого-нибудь из них. Наверняка в голове возникнет образ темнокожего с золотыми грилзами, который к тому же ещё с ног до головы обвешан золотыми цепями с драгоценными камнями. Если речь о сутенёрах, то у тех ещё наверняка будет трость с золотым набалдашником и накидка из дорогого меха. И нужно всё это не только для демонстрации своего достатка. Есть и практическая функция. Дело в том, что в США бизнесменам-маргиналам ничего не стоит оказаться в полицейском участке — достаточно косого взгляда. По закону в таком случае у человека могут арестовать банковские счета, конфисковать наличку, машину и даже дом. А вот что полицейские тронуть не могут, так это вещи, с которыми повязали преступника. Таким образом, при любом удобном случае подсудимый сдаёт в ломбард свои драгоценности и получает сумму, которой, как правило, хватает для выхода под залог.