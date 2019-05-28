Экс-жена богатейшего человека отдаст половину состояния на благотворительность

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Экс-жена богатейшего человека отдаст половину состояния на благотворительность

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Джефф и Маккензи Безос. Фото: AP / Evan Agostini

Поскольку в руках Маккензи Безос находится около $37 млрд, она может пожертвовать более $18 млрд.

Одна из богатейших женщин на планете — бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса отдаст половину своего состояния на благотворительность. При этом Маккензи пообещала, что "её подход к филантропии и впредь будет осмысленным".

— У меня есть несоизмеримо большое количество денег, которыми я могу поделиться, — цитирует её агентство Bloomberg.

После развода с Джеффом Безосом Маккензи получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив экс-супругу остальные 75%. Её состояние оценивается в $37 млрд, что делает бывшую жену миллиардера одной из самых богатых женщин на планете. Таким образом, она может пожертвовать более $18 млрд.

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