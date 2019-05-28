"Россиянкой" в австрийском политическом скандале оказалась боснийская студентка

Создание провокационного видео против руководства австрийской партии власти могло стоить организаторам €400 тысяч.

Студентка из Боснии выдавала себя за племянницу российского олигарха, когда виделась с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщает издание Kronen Zeitung.

Издание сообщает, что видео со Штрахе было провокацией со стороны противников Австрийской партии свободы. А съёмку видео организовали немецкий детектив, адвокат из Вены, русскоговорящая студентка из Боснии и ещё два эксперта в области слежки и безопасности. Самих заказчиков устанавливает следствие.

Известно, что видео пытались продать за полтора миллиона евро австрийским политикам и бизнесменам, однако в итоге за него выручили только 600 тысяч. Некая фирма выступила посредником и потом слила кадры изданиям Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung.

Видео, как "россиянка" во время отдыха на Ибице обсуждает со Штрахе и его помощником возможную информационную поддержку партии перед выборами в обмен на доступ к госконтрактам в стране, стало причиной отставки высокопоставленного чиновника, а позднее и всего кабинета министров Австрии.