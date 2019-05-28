Храм РПЦ появится в Вестеросе

Это в том числе название одного из вымышленных континентов в сериале "Игра престолов".

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков по итогам визита главы РПЦ в Страсбург заявил, что строительство православных храмов будет продолжаться в Европе, в частности один из них откроется в шведском городе Вестеросе.

Вестерос — также название одного из вымышленных континентов в цикле "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. По книгам был снят очень популярный сериал "Игра престолов".

— Присутствие русского православия, Русской православной церкви в Европе — вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная, в первую очередь, нашими прихожанами, людьми, которые там проживают, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Волков отметил, что регулярное открытие в Европе православных храмов говорит о том, что РПЦ находится в центре церковной повестки. По его словам, в храмах нуждаются не только выходцы из России, но и из Молдавии, Украины, Белоруссии и других стран.

Напомним, в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил построенный в городе православный храм Всех Святых.