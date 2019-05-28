Спасатели нашли тело сёрфингиста, который погиб на Неве под винтами "Метеора"

Юноша был чемпионом по парусному спорту. В причинах трагического происшествия теперь разбираются специалисты.

В акватории Финского залива завершена операция по поиску тела 18-летнего сёрфингиста, который погиб накануне при столкновении с "Метеором". Об этом сообщает ПД со ссылкой на управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Мать погибшего чемпиона по парусному спорту в день трагедии была в отъезде и вернулась в Петербург только сегодня, 28 мая. Женщину сразу пригласили на опознание.

Ранее Лайф рассказывал, что трагически скончавшийся сёрфингист — 18-летний чемпион по парусному спорту Артём Акимов. Эксперт затем объяснил, как могла произойти трагедия.