Бывший глава Росграницы арестован по новому делу о хищениях

Речь снова о хищении денег из госбюджета. Дмитрий Безделов отрицает вину по новым эпизодам.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы, сообщает ТАСС. Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 миллионов рублей при строительстве объектов госграницы с Монголией и Финляндией.

Безделов вину не признаёт и отмечает, что объекты были полностью построены.

Безделова для проведения следственных действий этапировали из колонии во Владимирской области. На данный момент он отбывает срок по обвинению в хищении 490 миллионов рублей из госбюджета. Которые также выделялись на обустройство границы России.