Захарова напомнила, сколько украинцев голосовали за русскоговорящего кандидата

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Захарова напомнила, сколько украинцев голосовали за русскоговорящего кандидата

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Фото © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Дипломат убеждена, что закон о государственном языке на Украине нужен только крайним националистам.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя претензии Администрации Львовской области к президенту Украины Владимиру Зеленскому за его выступления на русском языке, напомнила о том, сколько украинцев проголосовали за русскоговорящего кандидата на выборах.

Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и на работе, и в жизни, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском языке, проголосовали 13,5 миллиона граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому, кроме крайних националистов, не нужен!уверена дипломат.

Захарова также подчеркнула, что депутаты областной Администрации Львова "опомнились только после выборов", а также назвала западноукраинских чиновников "девами неразумными".

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