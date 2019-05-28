Захарова напомнила, сколько украинцев голосовали за русскоговорящего кандидата

Дипломат убеждена, что закон о государственном языке на Украине нужен только крайним националистам.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя претензии Администрации Львовской области к президенту Украины Владимиру Зеленскому за его выступления на русском языке, напомнила о том, сколько украинцев проголосовали за русскоговорящего кандидата на выборах.

— Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и на работе, и в жизни, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском языке, проголосовали 13,5 миллиона граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому, кроме крайних националистов, не нужен! — уверена дипломат.

Захарова также подчеркнула, что депутаты областной Администрации Львова "опомнились только после выборов", а также назвала западноукраинских чиновников "девами неразумными".