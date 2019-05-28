СК выясняет подробности падения самодельного самолёта в Ульяновской области

В Ульяновской области проводится выяснение всех подробностей падения самодельного легкомоторного самолёта, сообщает Следственный комитет по региону.
Сейчас на месте крушения работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.
По данным СКР, примерно в 16:00 по местному времени рядом с населённым пунктом станции Брадино Чердаклинского района упал самодельный самолёт, пилот 1954 года рождения погиб. Он был бывшим военным лётчиком.
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