СК выясняет подробности падения самодельного самолёта в Ульяновской области

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СК выясняет подробности падения самодельного самолёта в Ульяновской области

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Пилот был единственным человеком, находящимся на борту. Он погиб на месте происшествия.

В Ульяновской области проводится выяснение всех подробностей падения самодельного легкомоторного самолёта, сообщает Следственный комитет по региону.

Сейчас на месте крушения работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

По данным СКР, примерно в 16:00 по местному времени рядом с населённым пунктом станции Брадино Чердаклинского района упал самодельный самолёт, пилот 1954 года рождения погиб. Он был бывшим военным лётчиком.

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