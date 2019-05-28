В Совбезе Украины заявили о пропаже серверов с секретной информацией

На это бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко ответил, что вся техника была арендована и теперь она возвращена арендодателю.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что из комнаты совещаний в Аминистрации Президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретными данными.

— Это ситуационная комната Администрации Президента, так она выглядит сейчас. Ещё месяц назад она выглядела иначе, на всех стенах были большие мониторы, присоединённые к серверам. Всё было снято во время смены власти, вот такая вышла цивилизованная передача власти на Украине, — сказал Данилюк в видеообращении, опубликованном в его фейсбуке.

Данилюк отметил, что в ходе совещаний часто использовалась секретная информация, которая хранилась на серверах, вывезенных из здания. По его словам, они стояли в отдельной комнате.

— Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация? — задаётся вопросом секретарь СНБО.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в свою очередь заявил, что вся техника была арендована на средства экс-главы государства и возвращена арендодателю, а секретных данных там не хранилось.

Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны.