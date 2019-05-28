Губернатор Саратовской области прокомментировал нападение с топором на ученицу

Подросток, ударивший девочку, находился на учёте у психиатра и имел проблемы с успеваемостью.

В школе города Вольск Саратовской области, где подросток ударил топором ученицу, был сбой пропускной системы. Так прокомментировал нападение губернатор области Валерий Радаев, его слова приводит РИА "Новости".

— Пропускная система дала сбой, а точнее, она не соответствует необходимым требованиям. Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещённый предмет — недопустимое нарушение правил безопасности, — цитирует пресс-служба губернатора.

По сообщению экстренных служб, вход в школу находился под охраной женщины-вахтёра.

— По предварительным данным, юноша мимо прошёл с рюкзаком, в котором у него поместились три бутылки и топор, — рассказал собеседник агентства.

Источник также пояснил, что подросток являлся учеником этой школы, поэтому оснований для досмотра его вещей не было. Сообщается, что он находился на учёте у психиатра и имел проблемы с учёбой.

Ученик школы № 4 в посёлке Большевик города Вольска 28 мая бросил в один из классов школы бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем ещё одну такую бутылку в коридоре. После он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. СК возбудил уголовное дело в отношении подростка.