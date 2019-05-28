В партии Зеленского заявили, что не примут Саакашвили на выборы в Раду

Украинская партия "Слуга народа", членом которой также является президент Владимир Зеленский, не сможет принять в свои ряды восстановленного в гражданстве экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава политического движения Дмитрий Разумков.

— Есть ограничения. Кажется, пять лет. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить пять лет на территории Украины, — сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский восстановил в гражданстве Саакашвили, которого тот лишился по указу Петра Порошенко. Экс-губернатор Одесской области поблагодарил главу государства и объявил о своём возвращении в Киев. Также он заявил, что не собирается мстить Порошенко.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. После издания указа Саакашвили заявил, что в среду во второй половине дня вернётся в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать свои личные политические амбиции.