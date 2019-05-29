В британской больнице установили автобусную остановку для пациентов с деменцией

Люди с таким заболеванием часто хотят уехать домой, потому что не понимают, где находятся.

В больнице британского графства Эссекс установили копию автобусной остановки, чтобы помочь пациентам с деменцией привыкнуть к новой обстановке, сообщает Telegraph.

Остановка сделана как настоящая: там есть скамейка, указатель и расписание.

Результаты исследования показали, что пациенты, имеющие деменцию, часто хотят уехать домой из больницы, поскольку не понимают, где находятся и что происходит. Причина в том, что у таких пациентов появляются проблемы с кратковременной памятью.

По мнению специалистов, остановка может помочь больным почувствовать себя спокойнее. Как рассказали исследователи, некоторые пациенты даже "ждут" автобус на остановке.

— У пациентов могут быть проблемы с краткосрочной памятью, но благодаря долгосрочной памяти они способны помнить то, с чем они сталкивались каждый день, — рассказала сотрудница больницы Сара Экклстоун.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как можно снизить риск появления деменции.