Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина в Косове за сербский язык

У мужчины диагностирована тяжёлая травма лица и головы, он находится в госпитале.

Посольство РФ в Сербии требует расследовать инцидент с российским дипломатом в Косове, а также наказать всех виновных. Об этом написал посол России в Сербии Александр Чепурин в фейсбуке дипломатической миссии.

— Нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Краснощёкова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, — это грубейшая провокация и очередное проявление неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения, — подчеркнул Чепурин.

Отмечается, что сейчас пострадавший дипломат находится под наблюдением врачей в госпитале в сербонаселённой Северной Митровице.

Ранее сообщалось, что гражданин России Михаил Краснощёков был избит бойцами спецназа после того, как они услышали, что он "разговаривает с сербами на сербском языке". Его задержали, а после доставили в больницу. У мужчины диагностирована тяжёлая травма лица и головы. Сейчас дипломат освобождён.