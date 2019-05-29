Курц надеется снова занять пост канцлера Австрии

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что сможет вернуться на свою должность, передаёт канал "360".

По его словам, окончательное решение остаётся за гражданами Австрии, однако он надеется, что сможет и дальше продолжать свою деятельность федерального канцлера.

— Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера, — сказал он.

Напомним, 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство, возглавляемое канцлером Курцем. Причиной стал вотум недоверия после скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии будут проходить в сентябре.