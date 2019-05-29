На Украине рассказали, как Крым едва не "деоккупировали"

Экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что Вооружённые силы Украины 1 марта 2014 года начали операцию по разблокированию Крыма, но по приказу властей окончили её в тот же день. Его слова приводит УНИАН.

— Личный состав был загружен в самолёты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом всё закончилось, — сообщил он.

По его словам, об отмене операции ему докладывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год. После смены власти в феврале 2014-го его назначили уполномоченным Верховной рады Украины по контролю за деятельностью Минобороны.

1 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин обратился к Совфеду за разрешением об использовании вооружённых сил страны на территории Украины в связи с угрозой жизни россиян и военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Сенаторы допустили ввести войска на полуостров.

16 марта в Крыму состоялся референдум, подавляющее число голосовавших высказалось за вхождение республики в состав РФ. Украина, ЕС, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.