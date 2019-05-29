Красная площадь вошла в топ-5 самых фотографируемых мест мира

Популярность туристического отдыха в России неуклонно растёт, и в нынешнем году главная достопримечательность Москвы, Красная площадь, заняла четвёртую строчку среди самых фотографируемых объектов мира. Об этом сообщает РИА "Новости".

За сердце российской столицы проголосовало 12% опрошенных. Лидером же рейтинга стала Эйфелева башня в Париже, её выбрало 18% респондентов. Второе место досталось Кападокии — скалистому региону в Турции, её поддержало 15% участников опроса. Тройку лидеров замкнул римский Колизей, за него высказалось 13% опрошенных.

Пятую и шестую строчки поделили между собой Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне — по 9% каждому, затем — небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае и бухта Халонг во Вьетнаме, по 8%. Замыкают десятку самых фотографируемых мест мира Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге, за них проголосовало по 4% респондентов.