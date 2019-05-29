Курц рассказал, почему не согласился временно исполнять обязанности канцлера

Он добавил, что назначение Хартвига Легера было правильным решением, позволившим "несколько избавиться от эмоций".

Экс-канцлер Австрии, лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объяснил, почему отказался временно исполнять обязанности канцлера после отставки правительства. Об этом он рассказал в эфире австрийской телерадиовещательной компании ORF.

— Мы также решили, что будет иметь смысл на несколько дней нынешнее правительство временно наделить обязанностями. Мы также вместе решили, что парламент, вероятно, сочтёт провокацией, если на следующий день после голосования за отстранение я буду представлять Австрию в Брюсселе (на неформальном саммите. — Прим. ред.), — сказал он.

По словам Курца, назначить Хартвига Легера было правильным решением, которое также позволило "несколько избавиться от эмоций".

Напомним, 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство, возглавляемое Курцем, после вынесения вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.