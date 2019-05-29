Глава Генштаба ВСУ не смог правильно надеть бронежилет перед Зеленским

А сам президент страны демаскировал все позиции украинских силовиков, выйдя на "передовую" в голубой рубашке.

Прошло всего пару дней с момента первой поездки Владимира Зеленского в президентской должности в Донбасс, как патриотичное событие было омрачено украинскими СМИ, разоблачившими непрофессионализм начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака.

Проблема заключалась в том, что высокопоставленный военный надел защитный бронежилет задом наперёд, что можно понять, если обратить внимание на ручку эвакуации для раненых, которая должна находиться на спине.

У генерала же она находилась прямо на груди, и никто из окружающих его людей даже не указал ему на ошибку. При этом горделиво отмечалось, что до позиций донецких ополченцев "всего 400 метров". Возможно, в этом был некий тактический ход, но официальных разъяснений пока не поступало.

Ошибку начальника Генштаба ВСУ сперва не заметили и разместили материал на сайте президента Украины, а также на официальной странице в "Фейсбуке". Однако, когда вокруг конфуза начала подниматься шумиха, фотографии, на которых лучше всего видно, были удалены, а после восстановлены в уже отредактированном виде — без Хомчака.

Досталось критики также и самому верховному главнокомандующему Украины, который вопреки всему вышел "на передовую" в голубой рубашке, явно выделяющейся на общем фоне, а не в защитной форме. Таким образом, по мнению журналистов, он демаскировал позиции украинских силовиков, а также подверг себя потенциальной опасности стать мишенью.