Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о её недовольстве преемницей

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ерундой данные СМИ о её недовольстве главой Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с не слишком высокими результатами партии на выборах в Европарламент.

— Хочу сразу ответить: это ерунда, — заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам канцлера, она "за долгие годы политической деятельности никогда не занималась предметно ерундой" и не планирует делать это в связи с ситуацией.

Ранее в прессе появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель недовольна своей преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поскольку у той низкий рейтинг одобрения, а сама она стремится скорее занять место Меркель.