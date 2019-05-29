Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о её недовольстве преемницей

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Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о её недовольстве преемницей

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Фото © Instagram/krampkarrenbauer

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ерундой данные СМИ о её недовольстве главой Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с не слишком высокими результатами партии на выборах в Европарламент.

Хочу сразу ответить: это ерунда, — заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам канцлера, она "за долгие годы политической деятельности никогда не занималась предметно ерундой" и не планирует делать это в связи с ситуацией.

Ранее в прессе появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель недовольна своей преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поскольку у той низкий рейтинг одобрения, а сама она стремится скорее занять место Меркель.

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