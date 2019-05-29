Представитель ОБСЕ прокомментировал задержание шеф-редактора Sputnik в Литве

В МИД РФ уже отмечали скоординированность балтийских государств в отношении к России.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал стран — участниц организации к содействию работе журналистов после того, как шеф-редактор агентства Sputnik был задержан в Вильнюсе (Литва).

— Вслед за сообщениями о том, что редактора "Sputnik Литва" Марата Касема ненадолго задержали в аэропорту Вильнюса и запретили въезжать в страну, я напоминаю, что странам — участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ), — написал Дезир на своей странице в " Твиттере ".

Со стороны балтийских властей неоднократно наблюдалось препятствование работе российских СМИ. В МИД РФ также отмечали скоординированность линий этих государств.

В аэропорту Вильнюса 28 мая по прилёту в командировку был задержан шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем по причине "угрозы национальной безопасности". Ему закрыли въезд на пять лет.