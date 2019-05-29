Папа римский заявил, что Трамп может стать "узником стен, которые строит"

Таким образом понтифик прокомментировал возведение заграждений на американско-мексиканской границе.

Папа Римский Франциск заявил, что лично сказал бы президенту США Дональду Трампу об ошибочности идеи возвести стену на границе с Мексикой. Его слова приводит телеканал Televisa.

— Мы уже знали одну [стену], в Берлине, которая принесла столько головной боли и столько страданий... Отделять детей от родителей — против естественных прав... Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. Чтобы защищать что? Территорию, экономику страны или кто знает, что? — сказал понтифик в интервью, расшифровка которого размещена на сайте Ватикана.

На вопрос журналистки о том, что он сказал бы Трампу, если бы тот сидел напротив него, папа Римский заявил: "То же самое".

— Тот, кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит, — заключил Франциск.

Возведение стены на границе было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале 2019 года ряд американских федеральных учреждений и ведомств были закрыты на протяжении более месяца из-за разногласий Трампа с конгрессом по поводу финансирования погранбезопасности.