Самолёт с президентом Мексики на борту не смог сесть в аэропорту с первого раза

Капитан воздушного судна принял решение уйти на второй круг сразу после того, как оно коснулось ВПП.

Самолёт мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого был президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не смог сесть в аэропорту города Тепик в штате Наярит с первого раза. Об этом информирует El Universal.

Сообщается, что капитан воздушного судна принял решение уйти на второй круг сразу после того, как самолёт коснулся ВПП.

Мы снова начнём посадку, это только ради нашей безопасности. На борту всё в порядке, беспокоиться не о чем Пилот

Уже спустя пять минут самолёт приземлился в обычном режиме.

Покинув воздушное судно, президент назвал произошедшее штатной ситуацией и отметил, что причин для беспокойства не было. Лопес Обрадор, который занял пост президента Мексики в декабре 2018 года, пользуется услугами только обычных авиакомпаний. Он продал все самолёты своих предшественников.