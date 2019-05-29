Глава ДНР заявил, что действия Зеленского в Донбассе отличаются от его заявлений

Для прекращения огня в регионе президент должен прибегнуть к жёстким мерам, считает Денис Пушилин.

Действия президента Украины Владимира Зеленского отличаются от того, о чём он заявлял в своей речи на инаугурации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы "Большая игра".

— Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что, чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое, — сказал он.

Он добавил, что для прекращения огня в Донбассе президент должен прибегнуть к жёстким мерам по отношению к радикалам, однако, по мнению Пушилина, "таких возможностей у Зеленского нет".

При этом глава республики подчеркнул, что у ДНР не имеется каких-либо контактов с действующей властью, незаметно и выполнение минских соглашений.

— К сожалению, прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал [экс-президент Пётр] Порошенко, — добавил он.

Напомним, 20 мая, в день инаугурации, Владимир Зеленский заявил, что своей главной задачей считает прекращение огня в Донбассе. Однако после его визита в Донбасс обстрелы со стороны ВСУ усилились.