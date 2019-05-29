СМИ назвали сроки первого полёта тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник"

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СМИ назвали сроки первого полёта тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник"

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Фото © Форум "Стелс машины"

Первый полёт российского тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник" должен пройти в июле или августе 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в авиастроительной отрасли.

Согласно предварительным планам, длительность полёта будет составлять несколько десятков минут, он будет проходить на территории аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Ранее в Минобороны рассказывали о ходе работ над новым беспилотником.

Кошмар ПВО. Каким будет новый боевой беспилотник "Охотник"

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