СМИ назвали сроки первого полёта тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник"

Первый полёт российского тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник" должен пройти в июле или августе 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в авиастроительной отрасли.

Согласно предварительным планам, длительность полёта будет составлять несколько десятков минут, он будет проходить на территории аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Ранее в Минобороны рассказывали о ходе работ над новым беспилотником.

Кошмар ПВО. Каким будет новый боевой беспилотник "Охотник"