СМИ назвали сроки первого полёта тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник"

Первый полёт российского тяжёлого стелс-беспилотника "Охотник" должен пройти в июле или августе 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в авиастроительной отрасли.
Согласно предварительным планам, длительность полёта будет составлять несколько десятков минут, он будет проходить на территории аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Ранее в Минобороны рассказывали о ходе работ над новым беспилотником.
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