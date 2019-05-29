Сингапур отобрал у США лидерство в рейтинге конкурентоспособности экономики

Успех города-государства связан не только с технологической инфраструктурой, но и с наличием в регионе квалифицированной рабочей силы.

Согласно отчёту Международного института управленческого развития (IMD), в 2019 году США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира, уступив Сингапуру, занимавшему год назад третье место. Между ними по-прежнему держится Гонконг.

— Первоначальная волна доверия к первым изменениям налоговой политики президента Дональда Трампа в Соединённых Штатах, похоже, исчезла. Несмотря на глобальные темпы роста уровня инфраструктуры и экономических показателей, конкурентоспособность крупнейшей экономики мира пострадала от роста цен на топливо, снижения экспорта высокотехнологичных товаров и колебаний стоимости доллара, — говорится в сообщении организации.

По мнению экспертов, успех Сингапура связан не только с технологической инфраструктурой, но и с наличием в регионе квалифицированной рабочей силы, благоприятствующей миграционной политике, и доступностью создания новых предприятий.

Отмечается, что рост цен нефтяных котировок также помог значительно улучшить свои позиции в рейтинге для Саудовской Аравии, чей "скачок" сразу на 13 позиций вверх — до 26-го места — стал самым значительным в списке.

Близкий результат показала Исландия, поднявшаяся на 11 позиций, до 32-го места, что стало лучшим показателем в регионе. Россия, как и годом ранее, занимает 45-е место, замыкает рейтинг Венесуэла.