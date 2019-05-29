СМИ: США могут прекратить обучать турецких пилотов на F-35

Подготовка лётчиков будет продолжать осуществляться на авиабазе Люк в штате Аризона, однако американские власти не уверены в готовности передать управление истребителями.

Власти США могут приостановить обучение военных лётчиков Турции на истребителе-бомбардировщике F-35, поскольку Анкара решила закупить зенитные ракетные системы С-400 у России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее министр ВВС США Хезер Уилсон рассказывала, что тренировки турецких пилотов продолжатся на авиабазе Люк в штате Аризона. Несмотря на это, Вашингтон сомневается, что готов передать F-35 стране, "имеющей С-400, созданный для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолётам.

Напомним, власти Турции сообщили, что намерены закупить у России ракеты С-400. Однако США препятствуют этому решению, поскольку Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно. В данный момент турецкие военные проходят обучение по работе с С-400.