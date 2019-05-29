Макрон рассказал, кто должен занять главные посты в Евросоюзе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Совет Европейского союза определится с кандидатурами на ключевые посты организации до конца саммита в июне, при этом главами основных европейских структур должны стать "сильные лидеры".

— Не должно быть автоматизма в выборе главы Еврокомиссии. Надо учитывать все институты и власть каждого. Есть определённая роль у Евросовета, есть определённая роль у Европарламента. Мы решили передать полномочия [главе Евросовета] Дональду Туску, чтобы он поработал следующие недели и смог определиться на основе наших обсуждений с предложениями имён, — сказал Макрон после саммита глав стран — участниц ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что лидеры стран Евросоюза решили определиться с четырьмя главами на ключевые посты не позднее июньского саммита. По словам Макрона, главами основных структур ЕС должны быть мужчины и женщины, которые будут достаточно квалифицированы для выполнения поставленных задач и которые сделают Европу максимально сильной.

— Нам необходимы сильные лидеры, у которых есть сильный опыт, сильная легитимность, — указал Макрон.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Совет Евросоюза намерен до 20–21 июня представить кандидатуру на пост главы ЕК. В свою очередь Дональд Туск сказал, что конкретные имена кандидатов на основные посты в структурах ЕС пока не определены. При этом саммит во вторник показал, что автоматического назначения кандидата на пост главы ЕК по итогам выборов в Европарламент не случится.

Лидеры ЕС провели 28 мая неформальный саммит, где начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Но, как заявлял в кулуарах саммита источник, переговоры касались пока только обсуждения приоритетов разных государств, чтобы понять, какие критерии надо учесть при определении кандидатур.