Медведчук раскрыл, что уничтожает экономику Украины

По мнению политика, "строить Европу" надо внутри страны, повышая уровень жизни людей.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук выразил уверенность, что экономику Незалежной уничтожает соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом.

— Мы не можем больше терпеть пагубность зоны свободной торговли с ЕС в отношении нашей страны, поскольку её условия уничтожают экономически нашу страну, — заявил Медведчук в эфире канала "112 Украина".

По мнению политика, соглашение невыгодно для страны и его положения необходимо пересмотреть, а "строить Европу" надо внутри Украины, повышая уровень жизни людей.

Немногим ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия.