СМИ: В России могут ввести "отцовский капитал"

Первый этап проекта может быть реализован на Дальнем Востоке, в Калининградской области, Севастополе и Крыму.

Общественная палата РФ (ОП) предложила создать так называемый "отцовский капитал" — субсидию за рождение третьего ребёнка в семье. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на доклад комиссии ОП.

Как сообщает издание, субсидии будут предоставлять при рождении третьего ребёнка в одной семье. Причём брак родителей обязательно должен быть зарегистрирован.

"Отцовский капитал" не вытеснит материнский. Более того, сумма отцам будет сопоставима с выплатами по маткапиталу, которая на сегодняшний день составляет 453 тыс. рублей.

Автор проекта и зампредседателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко считает, что капитал — "это не просто финансовая, это поддержка ещё и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи".

На первом этапе реализация проекта планируется на Дальнем Востоке, в Калининградской области, Севастополе и Крыму. На втором этапе присоединятся Центральный и Северо-Западный федеральные округа, на третьем — все остальные.

Ранее Матвиенко выступила с предложением продлить программу материнского капитала до 2025 года.