Генпрокурор Украины хотел обозвать Саакашвили, но подставил сам себя

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выражая стойкую приверженность прошлым взглядам относительно экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили, поставил себя в неловкое положение. И теперь украинцы гадают, кто же из них на самом деле предатель родины.

Главред "РБК-Украина" обратился к Луценко в "Фейсбуке" с вопросом, как изменилось отношение к восстановленному после депортации в гражданстве Саакашвили.

— Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе или концепция изменилась? — спросил журналист.

Луценко был лаконичен: "Нет. Предатель". Однако пользователи увидели в послании немного иной смысл и обвинили генпрокурора, чья отставка давно витает в воздухе, в измене.

— Нет. Предатель. Так Юрий Луценко описал свою политическую карьеру, — написал Рома Пробоив.

— Это Луценко про себя, ведь количество преданных им уже невозможно и сосчитать! — добавила Алла Темченко.

— Получается, у вас получится сработаться? — сыронизировала Мила Милович.

— Юрий Луценко, может быть, вы хотели написать: "Я предатель"? — спросил Александр Брыскин.

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства — Петра Порошенко — о лишении гражданства Саакашвили. После издания указа Саакашвили заявил, что в среду во второй половине дня вернётся в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать личные политические цели.