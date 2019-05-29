Американцу вынесли приговор за проникновение на территорию поместья Трампа

Мужчина в ноябре 2018 года умышленно пробрался на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида). По данным CNN, он признал вину в незаконном проникновении на территорию поместья.

Сообщается, что молодой человек, студент Висконсинского университета по имени Марк Слэттери Линдблом, в результате был приговорён к одному году условно и штрафу в размере 25 тысяч долларов.

Инцидент произошёл 23 ноября — в выходной на следующий день после Дня благодарения. Линдблом умышленно проник на территорию Мар-а-Лаго через туннель и оставался там, пока его не нашли сотрудники Секретной службы.

В апреле этого года на территорию Мар-а-Лаго попала китаянка Чжан Юйцзин, у которой были найдены два паспорта КНР, четыре телефона, ноутбук, жёсткий диск и "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она проникла на территорию поместья Трампа, убедив охрану, что является родственницей одного из членов закрытого клуба.