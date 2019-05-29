В Москве состоялась третья волна публичных слушаний по реновации

Сейчас у горожан есть неделя, чтобы направить замечания в окружные градостроительные комиссии.

28 мая состоялись публичные слушания в пяти московских районах: Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.

Москвичи ознакомились с проектами планировок, а также задали вопросы проектировщикам и внесли свои предложения по доработке.

— При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Для этого специалисты проконсультировались с представителями различных департаментов, в том числе здравоохранения, а также образования. Специалисты изучили жалобы жителей районов.

Благодаря такому подходу в проекты добавили те объекты, которые были необходимы определённому району. Например, школы, детские сады, спортивные комплексы, поликлиники. С момента проведения публичных слушаний у горожан есть неделя, чтобы направить замечания в окружные градостроительные комиссии.

— После проработки замечаний и внесения в проект корректировок авторы смогут приступить к планированию этапов реализации проекта с указанием дат и адресов, — добавила Княжевская.

В апреле 2019 года в Москве прошли первые слушания по реновации шести столичных районов, среди которых оказались Северное Тушино, Метрогородок, Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское и Митино.