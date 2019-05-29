Гидрометцентр не подтвердил прогноз о возможных торнадо в Москве

Глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктев выразил мнение, что прогнозировать смерчи можно ближе к их возникновению, и добавил, что это весьма редкое явление для нашей страны.

— Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю — дело неблагодарное, потому что это коротко живущие явления. Прогнозировать их появление можно только ближе к делу, — отметил Киктев.

Ранее в Институте географии РАН заявили, что жара, которая держится в столичном регионе на этой неделе, может стать причиной появления шквалов и торнадо.