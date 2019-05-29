В московских парках запланировано более 7 тысяч мероприятий на лето

По расчётам правительства, до конца года столичные зоны отдыха посетят более 129,1 миллиона гостей.

Этим летом столичные парки готовятся встретить более 90 миллионов человек и специально для этого запланировали более 7 тысяч всевозможных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

— В летнем сезоне в парках проведут 7,6 тысячи культурных мероприятий, в том числе 2461 фестиваль, 1867 концертов, 1351 лекторий и семинар, 939 киносеансов, 370 выступлений уличных артистов, 240 крупных культурно-массовых мероприятий, 226 фотовыставок и другое, — говорится в сообщении.

В парках также будут проводиться массовые городские праздники. Так, например, 1 июня будет отмечаться День защиты детей, 12 июня — День России, 7–8 сентября — День города.

Для посетителей будут открыты 24 танцплощадки, 14 кинотеатров, 25 зон отдыха у воды, 202 детские площадки, 53 сцены и 23 фонтана.

А любителей более активного отдыха будут ждать 34 футбольных поля, 14 лодочных станций, 285 спортивных площадок, 13 верёвочных парков, 14 скейт-парков, 129 павильонов проката и 15 собачьих площадок для прогулок с четвероногими друзьями.

Особое внимание также будет уделяться безопасности отдыхающих. Для этого будут работать 1045 постов охранных предприятий, 2542 камеры видеонаблюдения, 1477 громкоговорителей.