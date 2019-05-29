Макрон назвал условие встречи в "нормандском формате"

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", когда для этого сложатся политические условия.

— Я бы хотел этого. Я её [встречу] организую, так как Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность, — заявил Макрон.

По его словам, в скором времени он собирается поговорить с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, а также не исключил возможности визита в Киев.

Ранее в Кремле сообщали, что ясности по встрече пока нет. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не против саммита, но не является сторонником "встречи ради встречи".

До этого спецпредставитель США по Украине Курт Волкер допустил, что встреча в "нормандском формате" может пройти в июле. По его словам, США взаимодействуют с РФ по вопросу возможной встречи.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали примерно 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, с сентября 2014 года принявшей уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.