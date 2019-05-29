Учёные узнали новые подробности об эволюции "языка" у мартышек

Выяснилось, что у западноафриканских и восточноафриканских приматов схожие сигналы предупреждения об опасности.

Сотрудники Немецкого центра исследования приматов в течение нескольких месяцев наблюдали за западноафриканскими и восточноафриканскими зелёными мартышками, известными как верветки.

Учёных прежде всего интересовала лингвистика мартышек. Специалисты провели серию исследований, чтобы выяснить, как происходила эволюция языка приматов.

Выяснилось, что у зелёных мартышек есть три звуковых сигнала тревоги. Они предупреждали о приближении змеи, орла или леопарда. Оказалось, у западноафриканских зелёных мартышек лишь два сигнала. Они рассказывают сородичам о змее или леопарде. Получается, что опасности "авианалёта" в их языке нет, поскольку в их среде обитания не водятся опасные птицы.

Исследователи провели эксперимент с целью выяснить, какой будет реакция приматов, если опасные птицы всё же появятся? Учёные начали пугать обезьян беспилотником. В результате мартышки начали издавать звук, похожий на тот, который издают их восточные родственники при виде орла. Таким образом, учёные пришли к выводу, что нескольких миллионов лет, разделивших эти две ветви, недостаточно, чтобы обезьяны "забыли" этот сигнал.