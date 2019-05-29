Умные камеры будут включать зелёный для пешеходов в Вене

По планам создателей, их разработка позволит сократить время ожидания разрешающего сигнала.

Задачи, которые может выполнять искусственный интеллект, поистине впечатляют, вероятно поэтому австрийские власти предложили провести эксперимент и заменить привычные пешеходные светофоры с кнопками на "умные", они будут сами включать зелёный сигнал.

Как говорится в статье New Atlas, единственное визуальное отличие старых светофоров от новых — это наличие небольшой камеры, которая фиксирует приближение пешеходов, выясняет, хотят ли они перейти дорогу, а уже потом решает — какой сигнал зажигать.

Инженеры Грацского технического университета, авторы разработки поясняют, что "глазами" камеры на людей будет смотреть ИИ, обученный по специальному алгоритму, который всего за 2 секунды позволяет ему понять, хочет ли человек перейти дорогу.

Конечно, система не будет сразу включать разрешающий сигнал, как и в случае с традиционным светофором, но за счёт наличия собственных "глаз", это будет происходить быстрее, ведь экономится время, которое человек шёл бы до кнопки. Система будет также продлевать зелёный сигнал, если на "зебре" ещё остались пешеходы, и наоборот.

Особенность в том, что камеры будут установлены таким образом, чтобы видеть пространство возле перехода площадью восемь на пять метров. Как уверяют разработчики, записи с этих камер не будут нигде храниться или передаваться третьим лицам. По планам, первые светофоры появятся на улицах Вены в конце следующего года.