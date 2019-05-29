Общественники предложили запретить пивные напитки с разными вкусами

Если запрет примут, то продукция такого вида не будет подпадать под категорию "пивные напитки", и её стоимость может увеличиться на 40%.

Общественная организация "Опора России" предложила приостановить продажу пивных напитков со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо в Минфин.

Организация направило письмо в Минфин с предложением изменить закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта..." (171-ФЗ) относительно пивных и винных напитков. "Опора России" считает, что необходимо запретить использовать ароматизаторы, которые имитируют вкус таких слабоалкогольных напитков, как ром-кола, джин-тоник, "отвертка" и других. По мнению представителя организации, такой запрет уберёт подобную продукцию с прилавков.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова рассказала изданию, что за слабоалкогольной продукцией осуществляется более строгий контроль, чем за пивной.

Так, для продукции до 9 градусов акциз составит 418 рублей за один литр безводного спирта, а для производителей пивных напитков налог равен 21 рублю за литр. Выходит, что производителям выгоднее делать напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей.

Если запрет примут, то продукция такого вида не будет попадать под категорию "пивные напитки", и её стоимость может увеличиться на 40%, поскольку будет необходимо получить лицензии и уплатить повышенный акциз.

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