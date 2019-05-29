Huawei подала иск в США из-за внесения компании в чёрный список

Китайская компания Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей. Об этом говорится в заявлении компании.

— Huawei уже подала иск в США и собирается подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощённого судопроизводства о признании этого закона антиконституционным, — поясняется в заявлении.

В компании назвали данный запрет "лишением общественных прав", отметив, это это является тиранией незаконного использования законодательства вместо суда для вытеснения крупного конкурента с американского рынка.

В Huawei выразили надежду, что суд США объявит неконституционным запрет в отношении компании и постановит прекратить его исполнение.

Напомним, недавно Huawei внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка. Однако вскоре Вашингтон разрешил корпорации временно возобновить свою деятельность для поддержки американских пользователей. От сотрудничества также собираются отказаться Microsoft и Google.