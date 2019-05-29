Трамп назвал свой визит в Японию чрезвычайно успешным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что завершившийся 28 мая визит в Японию стал чрезвычайно удачным. Как написал американский лидер в своём твиттере, стороны достигли прогресса по ряду вопросов.

— Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ! — сказал глава США.

Накануне Трамп вместе с премьером Синдзо Абэ посетил базу "Йокосука" у входа в Токийский залив. Лидеры двух стран подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио крепок как никогда.

До этого Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у монарха.