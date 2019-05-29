Россельхознадзор выступил против запрета на ввоз хамона и пармезана

Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в РФ физическими лицами. Об этом он сказал после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.

— До абсурда доходить не нужно, поэтому надо выделить вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить, — пояснил Данкверт.

Как подчеркнул специалист, запреты на ввоз продукции действуют "во всех цивилизованных странах" и не стоит "политизировать и делать из этого большую проблему".

Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы недавно задержали в Забайкалье Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

Он подчеркнул, что молочные и мясные продукты могут представлять опасность вне зависимости от объёма, ввозимого гражданами.

Напомним, в конце апреля "Ведомости" сообщили, что частным лицам могут запретить ввозить в РФ хамон и пармезан. В правительстве заявили, что не собираются вводить новые ограничения на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции в личных целях. Возможный запрет на ввоз хамона и пармезана поддержал глава компании "Мираторг" Виктор Линник.

В Минсельхозе подготовили поправки к закону "О ветеринарии" после предложения запретить ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования.