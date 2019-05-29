Лесной пожар на западе Канады охватил уже 130 тысяч гектаров

В тушении задействованы 28 вертолётов, восемь самолётов и наземная техника. Пожару присвоена высшая, шестая категория сложности.

Площадь крупного лесного пожара на севере провинции Альберта в Канаде продолжает расти из-за погодных условий и уже достигла 130 тысяч гектаров. Об этом сообщает CTV.

Леса горят здесь с середины месяца, из-за сильного ветра и жары площадь пожара постоянно растёт. К ликвидации ЧП привлечено около 600 пожарных, в том числе из провинций Новая Шотландия, Британская Колумбия, Онтарио. По данным местной противопожарной службы, в тушении задействованы 28 вертолётов, восемь самолётов и наземная техника. Пожару присвоена высшая, шестая категория сложности.

Our hearts are with the Dene Tha' First Nation and all those that have been displaced by the raging #wildfires in Alberta.



Canada is in a state of a #climate emergency. The house is on fire. Let's start acting like it: https://t.co/gJdqAL0jkO#ActOnClimate #GreenNewDeal pic.twitter.com/cPlzqxLYkb — Mike Hudema (@MikeHudema) May 23, 2019

Из-за пожара дома были вынуждены покинуть почти пять тысяч человек, живущих рядом с зоной бедствия. Спасатели смогли отстоять город Хай-Левел, в котором живут около четырёх тысяч человек, но все они были вынуждены покинуть дома, когда огонь подошёл близко.

Министерство образования Альберты разрешило школьникам 6–12 классов, вынужденным вместе с родителями покинуть свои дома, не сдавать итоговые тесты и выпускные экзамены.