Врачи сообщили о состоянии ребёнка, упавшего в коллектор с кипятком в Хабаровске

Семилетний мальчик, провалившийся в коллектор с горячей водой в Хабаровске, находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает РИА "Новости".

— Оцениваем состояние здоровья мальчика как тяжёлое. Он в реанимации, в сознании. Всё необходимое лечение он получает, — приводит агентство слова представителя медучреждения.

Напомним, семилетний ребёнок с множественными ожогами был госпитализирован после того, как провалился в незакрытый коллектор с кипятком. Было возбуждено уголовное дело.