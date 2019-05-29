Врачи сообщили о состоянии ребёнка, упавшего в коллектор с кипятком в Хабаровске

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Врачи сообщили о состоянии ребёнка, упавшего в коллектор с кипятком в Хабаровске

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Фото © РИА "Новости" / Алексей Сухоруков

Семилетний мальчик, провалившийся в коллектор с горячей водой в Хабаровске, находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает РИА "Новости".

Оцениваем состояние здоровья мальчика как тяжёлое. Он в реанимации, в сознании. Всё необходимое лечение он получает, — приводит агентство слова представителя медучреждения.

Напомним, семилетний ребёнок с множественными ожогами был госпитализирован после того, как провалился в незакрытый коллектор с кипятком. Было возбуждено уголовное дело.

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