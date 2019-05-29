Премьер Папуа — Новой Гвинеи сообщил об отставке

Поводом для ухода с поста стали острые противоречия между главой кабмина и другими членами правительства.

Глава кабинета министров Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил заявил, что официально подал в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Сегодня утром я подал генерал-губернатору официальное прошение об отставке, — заявил премьер в парламенте в столичном городе Порт-Морсби.

О решении покинуть пост премьера О'Нил рассказал ещё в воскресенье, 26 мая. Причиной такого поступка стали обострённые противоречия между ним и остальными членами правительства. Кроме того, политика О'Нила вызывала недовольство у большей части парламента.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что покидает свой пост. Одной из возможных причин ухода в отставку стали разногласия с правительством вокруг ситуации с Brexit.