Арабская коалиция нанесла удары по столице Йемена

Самолёты коалиции во главе с Саудовской Аравией ударили с воздуха по позициям йеменских хуситов в столице Йемена — Сане, информирует Al-Arabiya.

По информации телеканала, коалиция нанесла удары в том числе по оружейным складам на авиабазе аль-Дулаими на севере Саны.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" длится с 2014 года. На стороне правительства с весны 2015 года выступает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

При авиаударе арабской коалиции по жилому кварталу столицы Йемена 16 мая пострадали две россиянки.