Звезда "Игры престолов" Харингтон попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Медики прописали артисту психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.

Актёр Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в нашумевшем сериале "Игра престолов", после выхода финала саги оказался в реабилитационной клинике. Об этом сообщает Page Six.

По данным ряда источников издания, 32-летний актёр в элитной клинике Prive-Swiss борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом: "по нему больно ударило" окончание сериала. Так, по словам друга Харингтона, тот осознал, что "вот и всё — это конец".

Медики прописали артисту психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию. Жена Харингтона Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль "одичалой" Игритт, находится рядом с мужем.

Месяц лечения в этой клинике стоит 120 тысяч долларов.

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