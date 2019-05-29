Гендиректора горнодобывающего предприятия в Забайкалье задержали за взятку

Уголовное дело возбуждено также в отношении одного из депутатов райсовета, подозреваемого в даче крупной взятки.

В отношении гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского" возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере", сообщает региональное СУ СКР.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено также в отношении одного из депутатов райсовета, подозреваемого в даче крупной взятки. Оба они задержаны на 48 часов, готовятся документы для ареста.

По информации следствия, гендиректор предприятия в 2017 году за заключение договора на поставку питания для работников потребовал каждый месяц выплачивать ему по 500 тысяч рублей и уже успел получить восемь миллионов. Преступление обнаружили сотрудники экономической безопасности региональных ГУ МВД и УФСБ.

В ходе обысков дома и на работе у подозреваемого было найдено более 11 миллионов рублей и крупная сумма в иностранной валюте. Также были изъяты документы, видео и аудио, подтверждающие преступную деятельность.