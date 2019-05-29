В Приморье завершили проверку школы после БДСМ-вечеринки

Директор учебного учреждения сообщила, что для руководства школы инцидент с флешмобом полностью исчерпан.

Управление образования Администрации Владивостока закончило проверку школы, в которой ученики организовали скандальную вечеринку, с ними также провели профилактические беседы, рассказал представитель мэрии РИА "Новости".

— Завершилась проверка. Просто прошли профилактические беседы, попросили родителей закупить огнетушитель, они согласились, — рассказал собеседник агентства.

По словам директора школы Галины Пугиной, для руководства школы этот инцидент исчерпан.

— Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями, учениками. Наши ребята поняли, что они перешли школьные рамки, — сказала директор.

Она выразила надежду, что после этого случая выпускники будут вести себя более осознанно.

Напомним, ученики 11-го класса школы № 74 города Владивостока решили устроить флешмоб в стиле Playboy прямо на территории школы. Подростки надели маски зайчиков, кожаные бабочки и были полураздеты. Запись вечеринки распространилась в Сети, после чего в школе началась проверка, а директор учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию.